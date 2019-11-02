Косторная на тренировке исполнила каскад из тройного акселя и двойного тулупа
Российская фигуристка Алёна Косторная на тренировке перед произвольной программой в Гренобле на Гран-при Франции выполнила каскад из тройного акселя и двойного тулупа.
В произвольной программе 16-летняя спортсменка собирается исполнить два тройных акселя (сольно и в каскаде).
Напомним, Косторная выиграла короткую программу. По оценке за технику Алёна почти на 5 баллов опередила олимпийскую чемпионку Алину Загитову, которая к тому же получила 1 штрафной балл. Третье место перед произвольной программой занимает американка Мэрайя Белл. Россиянка Мария Сотскова — на одиннадцатом месте.
Женская произвольная программа на турнире начнётся в 21:00 мск. Косторная по итогам жеребьёвки выйдет на лёд предпоследней в сильнейшей разминке участниц.
Косторная выступит сразу после Загитовой в произвольной программе в Гренобле
Фигуристка Косторная прокомментировала дебют на взрослом уровне
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