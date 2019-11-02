Загитова чисто выполнила произвольную программу на тренировке Гран-при Франции

Олимпийская чемпионка россиянка Алина Загитова исполнила прыжковую часть своей произвольной программы на тренировке Гран-при Франции без падений.

Напомним, Алёна Косторная выиграла короткую программу. По оценке за технику она почти на 5 баллов опередила Загитову, которая к тому же получила 1 штрафной балл. Третье место перед произвольной программой занимает американка Мэрайя Белл. Россиянка Мария Сотскова — на одиннадцатом месте.

Косторная на тренировке перед произвольной программой в Гренобле выполнила каскад из тройного акселя и двойного тулупа. В произвольной программе 16-летняя спортсменка собирается исполнить два тройных акселя (сольно и в каскаде).

Женская произвольная программа на турнире начнётся сегодня, 2 ноября, в 21:00 мск.

Косторная на тренировке исполнила каскад из тройного акселя и двойного тулупа