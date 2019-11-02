Фигурист Самарин завоевал серебро этапа Гран-при во Франции, выиграл Чен

Двукратный чемпион мира американский фигурист Нэйтан Чен стал победителем третьего этапа Гран-при в Гренобле (Франция).
Вторым стал россиянин Александр Самарин, который начал произвольную программу с уверенного исполнения каскада четверной лутц – тройной тулуп, но в дальнейшем допустил немало ошибок. В произвольной Самарин проиграл не только Чену, но и хозяину льда Кевину Аймозу. Однако по сумме россиянин сохранил второе место. Аймоз – третий.
Сергей Воронов сумел подняться на шестое место по сумме двух программ.
Фигурное катание. Третий этап Гран-при. Гренобль, Франция
Мужчины
1. Нэйтан Чен (США) – 297,16.
2. Александр Самарин (Россия) – 265,10.
3. Кевин Аймоз (Франция) – 254,64…
6. Сергей Воронов (Россия) – 220,98…
11. Антон Шулепов (Россия) – 183,98.
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