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Фигурист Самарин завоевал серебро этапа Гран-при во Франции, выиграл Чен

Фигурист Самарин завоевал серебро этапа Гран-при во Франции, выиграл Чен
Другие / Фигурное катание 0

Двукратный чемпион мира американский фигурист Нэйтан Чен стал победителем третьего этапа Гран-при в Гренобле (Франция).

Вторым стал россиянин Александр Самарин, который начал произвольную программу с уверенного исполнения каскада четверной лутц – тройной тулуп, но в дальнейшем допустил немало ошибок. В произвольной Самарин проиграл не только Чену, но и хозяину льда Кевину Аймозу. Однако по сумме россиянин сохранил второе место. Аймоз – третий.

Сергей Воронов сумел подняться на шестое место по сумме двух программ.

Фигурное катание. Третий этап Гран-при. Гренобль, Франция
Мужчины

1. Нэйтан Чен (США) – 297,16.
2. Александр Самарин (Россия) – 265,10.
3. Кевин Аймоз (Франция) – 254,64…
6. Сергей Воронов (Россия) – 220,98…
11. Антон Шулепов (Россия) – 183,98.

Фигурное катание. Гран-при-2019/20. 3-й этап, Гренобль, Франция
Мужчины. Произвольная программа
02 ноября 2019, суббота. 15:28 МСК
Окончено
1
Нэйтан Чен
США
297.16
2
Александр Самарин
Россия
265.10
3
Кевин Аймоз
Франция
254.64
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