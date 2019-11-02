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Самарин: сорвать тройной лутц стыдненько, это было совсем лишним

Самарин: сорвать тройной лутц стыдненько, это было совсем лишним
Другие / Фигурное катание 0

Серебряный призёр этапа серии Гран-при в Гренобле российский фигурист Александр Самарин остался недоволен прокатом произвольной программы. После блестящего каскада четверной лутц — тройной тулуп россиянин допустил ряд ошибок, упав с тройного лутца и четверного флипа.

«Допустил обидные ошибки, но прогресс виден, результат повышается — это главное. Я стал вторым — приятно. Но голову нужно держать под контролем, грубейшие ошибки получались из-за того, что раньше времени ослаблял концентрацию, ослаблял сознание, дело было не в технике. Не хочу углубляться в технические нюансы, но сорвать тройной лутц как-то стыдненько, это было ну совсем лишним.

Всем огромное спасибо за поддержку, я получил много приятных комментариев после короткой программы, все держали за меня кулаки, невероятная поддержка. Спасибо моим тренерам, которые поддерживали меня здесь, которые остались в ЦСКА", — приводит слова Самарина ТАСС.

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