Самарин: сорвать тройной лутц стыдненько, это было совсем лишним

Серебряный призёр этапа серии Гран-при в Гренобле российский фигурист Александр Самарин остался недоволен прокатом произвольной программы. После блестящего каскада четверной лутц — тройной тулуп россиянин допустил ряд ошибок, упав с тройного лутца и четверного флипа.
«Допустил обидные ошибки, но прогресс виден, результат повышается — это главное. Я стал вторым — приятно. Но голову нужно держать под контролем, грубейшие ошибки получались из-за того, что раньше времени ослаблял концентрацию, ослаблял сознание, дело было не в технике. Не хочу углубляться в технические нюансы, но сорвать тройной лутц как-то стыдненько, это было ну совсем лишним.
Всем огромное спасибо за поддержку, я получил много приятных комментариев после короткой программы, все держали за меня кулаки, невероятная поддержка. Спасибо моим тренерам, которые поддерживали меня здесь, которые остались в ЦСКА", — приводит слова Самарина ТАСС.
- 2 ноября 2019
-
19:18
-
19:06
-
18:27
-
17:53
-
17:32
-
17:18
-
16:33
-
16:30
-
15:14
-
14:48
-
14:02
-
13:58
-
13:53
-
12:56
-
12:02
-
11:51
-
11:41
-
11:33
-
11:21
-
11:02
-
10:28
-
10:26
-
10:05
-
09:53
-
09:50
-
09:02
-
09:00
-
00:56
-
00:43
-
00:11
- 1 ноября 2019
-
23:51
-
23:46
-
23:27
-
22:56
-
22:35