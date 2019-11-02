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Танцоры Пападакис и Сизерон выиграли Гран-при Франции, Загорски/Гурейро — пятые

Танцоры Пападакис и Сизерон выиграли Гран-при Франции, Загорски/Гурейро — пятые
Другие / Фигурное катание 0

Французский танцевальный дуэт Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон стал победителем домашнего этапа Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Гренобле. В отличие от ритмического танца в произвольном хозяева льда рекордных оценок не получили, но выиграли старт с огромным преимуществом.

В борьбе за серебро успешнее оказались американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс, чуть больше балла выигравшие у итальянского дуэта Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри.

Россияне Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро сохранили пятое место, несмотря на штрафной балл, полученный за ошибку партнёрши в хореографическом элементе.

Фигурное катание. Третий этап Гран-при. Гренобль, Франция
Танцы на льду

1. Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) – 222,24.
2. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) – 204,84.
3. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) – 203,34…
5. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (Россия) – 184,44.

Фигурное катание. Гран-при-2019/20. 3-й этап, Гренобль, Франция
Танцы на льду. Произвольный танец
02 ноября 2019, суббота. 17:30 МСК
Окончено
1
Франция
222.24
2
США
204.84
3
Италия
203.34
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