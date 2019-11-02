Танцоры Пападакис и Сизерон выиграли Гран-при Франции, Загорски/Гурейро — пятые

Французский танцевальный дуэт Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон стал победителем домашнего этапа Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Гренобле. В отличие от ритмического танца в произвольном хозяева льда рекордных оценок не получили, но выиграли старт с огромным преимуществом.
В борьбе за серебро успешнее оказались американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс, чуть больше балла выигравшие у итальянского дуэта Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри.
Россияне Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро сохранили пятое место, несмотря на штрафной балл, полученный за ошибку партнёрши в хореографическом элементе.
Фигурное катание. Третий этап Гран-при. Гренобль, Франция
Танцы на льду
1. Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) – 222,24.
2. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) – 204,84.
3. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) – 203,34…
5. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (Россия) – 184,44.
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