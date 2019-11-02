Бутырская: золотую медаль в Гренобле будут разыгрывать Косторная и Загитова

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская прокомментировала выступление российских фигуристок в короткой программе на этапе Гран-при в Гренобле. Алёна Косторная лидирует, Алина Загитова занимает второе место.

«Наши девочки — молодцы, очень хорошо откатали. Имею в виду первых двух. Алёна Косторная исполнила тройной аксель, да, была небольшая ошибочка, но это же тройной аксель. Это было волнительно. Молодец, что решилась на такой важный старт. Алина откатала хорошо, но не вау, как она умеет, чуть-чуть сказывается, что это старт, и, может, Загитова не выступила на сто процентов, но в целом всё хорошо.

Программу-минимум — лидировать после короткой программы — мы выполнили, это важно. Сегодня же будет легче, потому что есть запас. Не думаю, что кто-то с нашими девочками сможет побороться, золотую медаль будут разыгрывать Алёна и Алина.

Судья из США поставила фигуристку из своей страны выше Загитовой? Это понятно, ну, судья из Америки, для него девочка своя. Американка здорово откатала, лёгенькая, с настроением, программка под Бритни Спирс, прикольно. Конечно, она не лучше Загитовой, но на это и судьи, они поддерживают своих, всегда было так. Да, наверное, это нормально, потому что наши судьи тоже поддерживают своих, поэтому давайте закроем на это глаза. Это же не все судьи так сделали, правильно? Если бы наш судья поставил американку выше Алины, тогда бы мы могли это обсуждать, а тут… Проблемы нет, это всё проходящее», — приводит слова Бутырской Sport24.