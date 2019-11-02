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Шпажистка Колобова завоевала серебро на этапе Кубка мира в Таллине

Шпажистка Колобова завоевала серебро на этапе Кубка мира в Таллине
Другие / Прочие виды спорта 0

Российская шпажистка Виолетта Колобова завоевала серебро на этапе Кубка мира по фехтованию в Таллине (Эстония). В финале россиянка потерпела поражение от румынки Аны Марии Попеску со счётом 13:15.

Бронзовыми призёрами стали китаянки Чжу Мине и Сунь Ивэнь.

Ольга Лукьянова в 1/8 финала проиграла Сунь Ивэнь со счётом 4:15 и заняла 16-е место. Татьяна Гудкова в 1/16 финала потерпела поражение от первой сеяной Лин Шень из Китая (10:15) и заняла 24-е место. Остальные российские шпажистки завершили борьбу на более ранних стадиях соревнований. При этом отметим, что Анастасия Солдатова уступила Сунь Ивэнь — 12:15.

3 ноября шпажисток на этапе Кубка мира по фехтованию в Таллине ожидают командные соревнования.

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