Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Загитова завалила первый же прыжок, но заставила публику аплодировать. Видео

Загитова завалила первый же прыжок, но заставила публику аплодировать. Видео
Другие / Фигурное катание 0

Олимпийская чемпионка Алина Загитова стала серебряным призёром третьего этапа Гран-при по фигурному катанию в Гренобле (Франция). В короткой программе Загитова уступила соотечественнице Алёне Косторной всего 2 балла.

В произвольной программе действующая чемпионка мира допустила единственную ошибку при приземлении с тройного лутца, причём произошло это в самом начале проката. В дальнейшем Алина чисто исполнила каскад тройной лутц — тройной риттбергер, однако техническая оценка Загитовой оказалась ниже, чем у её одногруппницы Косторной, почти на 20 баллов. Не помогли и все «девятки» за компоненты. В произвольной Алина стала только третьей, уступив также американке Мэрайе Белл, ставшей по сумме двух видов бронзовым призёром.

Видео произвольной программы Алины Загитовой доступно на сайте Первого канала.

Косторная завоевала золото на этапе Гран-при во Франции, Загитова — вторая
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019