Загитова завалила первый же прыжок, но заставила публику аплодировать. Видео

Олимпийская чемпионка Алина Загитова стала серебряным призёром третьего этапа Гран-при по фигурному катанию в Гренобле (Франция). В короткой программе Загитова уступила соотечественнице Алёне Косторной всего 2 балла.

В произвольной программе действующая чемпионка мира допустила единственную ошибку при приземлении с тройного лутца, причём произошло это в самом начале проката. В дальнейшем Алина чисто исполнила каскад тройной лутц — тройной риттбергер, однако техническая оценка Загитовой оказалась ниже, чем у её одногруппницы Косторной, почти на 20 баллов. Не помогли и все «девятки» за компоненты. В произвольной Алина стала только третьей, уступив также американке Мэрайе Белл, ставшей по сумме двух видов бронзовым призёром.

Видео произвольной программы Алины Загитовой доступно на сайте Первого канала.