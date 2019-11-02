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Косторная — о победе на этапе Гран-при: как могла, старалась завести зал

Косторная — о победе на этапе Гран-при: как могла, старалась завести зал
Другие / Фигурное катание 0

16-летняя российская фигуристка Алёна Косторная прокомментировала уверенную победу на дебютном этапе Гран-при в Гренобле (Франция), где она опередила олимпийскую чемпионку, соотечественницу Алину Загитову.

«Я всегда выхожу на соревнования достаточно спокойно. Это мой первый сезон на таком высоком уровне, на меня не особо что-то давит. Делаю то, что должна. Для дебюта, думаю, я справилась.

Естественно, выигрывать всем нравится, это без вопросов. Я рада, что смогла получить удовольствие. Рада, что все смогли получить удовольствие от моего проката. Я, как могла, старалась завести зал, ведь люди приходят на фигурное катание точно так же, как приходят в кино. Они приходят не только для того, чтобы посмотреть прыжки, но и для всего остального. Мне всё очень понравилось, потому что меня сильно поддерживали. Спасибо всем большое!» — приводит слова Косторной Sport24.

Косторная завоевала золото на этапе Гран-при во Франции, Загитова — вторая
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