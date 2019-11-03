Загитова: ошибка на первом прыжке меня взбодрила

Олимпийская чемпионка Алина Загитова прокомментировала своё выступление на третьем этапе Гран-при по фигурному катанию в Гренобле (Франция). Загитова заняла второе место, допустив ошибку в произвольной программе на первом же прыжке.
«Эта ошибка меня взбодрила, потому что я поняла, что риттбергер мне нужно прицеплять уже к следующему лутцу. Я до последнего держала себя в напряжении. Я была чуть напряжена и из-за этого чуть не доработала. Много над чем надо работать. Для меня второе место — это вообще никакое не разочарование. Некоторые мне уже начинают говорить: «Не расстраивайся». А с чего я должна вообще расстраиваться? Я не понимаю. Я 150 раз говорила, что главное для меня — выйти и кататься, и не важно, какое место. Место для меня вообще не стимул сейчас.
Я очень рада, что на трибунах было много русских болельщиков, которые нас всех поддерживали», — приводит слова Загитовой РИА Новости.
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