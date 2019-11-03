Фигуристы Мишина и Галлямов выиграли дебютный этап Гран-при среди спортивных пар

Дебютанты серии Гран-при по фигурному катанию среди взрослых, россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов, стали победителями третьего этапа соревнований в Гренобле (Франция).

В произвольной программе Мишина и Галлямов сорвали только один элемент – каскад из тройных прыжков, но падения при этом избежали. Лидировавшие после короткой программы россияне Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин допустили две ошибки: партнёрша упала с параллельного прыжка и с выброса. В итоге Павлюченко и Ходыкин стали третьими в произвольной программе и вторыми по сумме двух видов.

Бронзовые медали завоевали американцы Хэвен Денни и Брэндон Фрэйзьер.

Фигурное катание. Третий этап Гран-при. Гренобль, Франция

Спортивные пары

1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) – 207,58.

2. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия) – 206,56.

3. Хэвен Денни/Брэндон Фрэйзьер (США) – 199,40.