Со разгромил Карлсена в финале ЧМ по шахматам Фишера, у Непомнящего — бронза

Американский гроссмейстер Уэсли Со обыграл норвежца Магнуса Карлсена в финале чемпионата мира по шахматам Фишера. Первый официальный чемпионат мира ФИДЕ по этой разновидности шахмат завершился в пригороде Осло.
В финале Со разгромил Карлсена со счётом 13,5:2,5. Соперники сыграли 4 партии с контролем времени 45 минут на 40 ходов плюс 15 минут до конца партии без добавления, где за победу начисляется 3 очка, и две партии с контролем времени 15 минут плюс 2 секунды на ход, где за победу дается 2 очка.
Россиянин Ян Непомнящий выиграл матч за третье место у американца Фабиано Каруаны со счётом 12,5:5,5. Россиянин отпраздновал победу после третьей партии «короткого» рапида.
Победитель получил $125 000, финалист — $75 000, бронзовый призёр — $50 000, а игрок, занявший четвёртое место, — $40 000.
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