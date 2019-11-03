Косторная: не думаю, что будем вставлять в программу четверные прыжки

Российская фигуристка Алёна Косторная, одержавшая победу на дебютном этапе Гран-при среди взрослых, который проходил во Франции, рассказала, что не собирается в ближайшее время вставлять в программу четверной прыжок.

В короткой и произвольной программах в Гренобле Косторная исполнила три тройных акселя, опередив по сумме двух видов олимпийскую чемпионку Алину Загитову.

«Даже если четверные прыжки будут получаться, я не думаю, что мы будем вставлять их в программу на данный момент. Но прежде чем о чём-то говорить, надо сначала выучить, потому что на тройной аксель у меня ушло два года, а четверной прыжок — это ещё пол-оборота. Я пыталась тренировать сальхов, но мне сказали пока подождать», — приводит слова Косторной РИА Новости.