Косторная: не думаю, что будем вставлять в программу четверные прыжки
Российская фигуристка Алёна Косторная, одержавшая победу на дебютном этапе Гран-при среди взрослых, который проходил во Франции, рассказала, что не собирается в ближайшее время вставлять в программу четверной прыжок.
В короткой и произвольной программах в Гренобле Косторная исполнила три тройных акселя, опередив по сумме двух видов олимпийскую чемпионку Алину Загитову.
«Даже если четверные прыжки будут получаться, я не думаю, что мы будем вставлять их в программу на данный момент. Но прежде чем о чём-то говорить, надо сначала выучить, потому что на тройной аксель у меня ушло два года, а четверной прыжок — это ещё пол-оборота. Я пыталась тренировать сальхов, но мне сказали пока подождать», — приводит слова Косторной РИА Новости.
Косторная завоевала золото на этапе Гран-при во Франции, Загитова — вторая
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