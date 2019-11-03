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Траньков — о российских фигуристках: это уже нереальное доминирование

Траньков — о российских фигуристках: это уже нереальное доминирование
Другие / Фигурное катание 0

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков прокомментировал выступления российских фигуристок на старте сезона. Также он выделил Алёну Косторную как свою фаворитку сезона.

«Конечно, этот сезон многое покажет. В следующем, который оставит нам лишь год до Игр, возможны какие-то изменения, как, например, очередные попытки приравнять спортсменов второй оценкой за компоненты. Но в данном случае мой фаворит — Косторная, да и многих коллег по цеху тоже. А если рано или поздно она при балансе тройных акселей, которые ей прекрасно удаются, добавит ещё и четверной?

Все ученицы Тутберидзе имеют шансы обеспечить места в финале серии Гран-при. По сути, это просто уже нереальное доминирование», — цитирует Транькова ТАСС.

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Золотой прокат произвольной программы Косторной на Гран-при Франции. Видео
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