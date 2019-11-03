Траньков — о российских фигуристках: это уже нереальное доминирование
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков прокомментировал выступления российских фигуристок на старте сезона. Также он выделил Алёну Косторную как свою фаворитку сезона.
«Конечно, этот сезон многое покажет. В следующем, который оставит нам лишь год до Игр, возможны какие-то изменения, как, например, очередные попытки приравнять спортсменов второй оценкой за компоненты. Но в данном случае мой фаворит — Косторная, да и многих коллег по цеху тоже. А если рано или поздно она при балансе тройных акселей, которые ей прекрасно удаются, добавит ещё и четверной?
Все ученицы Тутберидзе имеют шансы обеспечить места в финале серии Гран-при. По сути, это просто уже нереальное доминирование», — цитирует Транькова ТАСС.
Косторная завоевала золото на этапе Гран-при во Франции, Загитова — вторая
Золотой прокат произвольной программы Косторной на Гран-при Франции. Видео
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