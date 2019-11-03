«Это золотая эра фигурного катания». Канадский комментатор впечатлён россиянками

Канадский комментатор фигурного катания Тед Бартон высоко оценил выступления российских фигуристок на старте сезона.



«Алёна Косторная — какая же она красивая и спортивная. Анна Щербакова, Саша Трусова, Алёна Косторная — три совершенно особенные барышни. Нельзя забывать и про олимпийскую чемпионку Алину Загитову и двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву. Это золотая эра русского женского катания. Мы счастливчики, что видим всё это», — написал Бартон в своём «твиттере».



Напомним, на этапе Гран-при Франции первые две ступени пьедестала заняли Алёна Косторная и Алина Загитова. Неделей ранее, на Гран-при Канады, победу одержала Александра Трусова, а на первом Гран-при сезона — Skate America — золотую медаль завоевала Анна Щербакова.

Американская фигуристка сняла золотую медаль и отдала россиянке Косторной. Видео