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Косторная сдержанно прокомментировала победу над Загитовой на Гран-при Франции

Косторная сдержанно прокомментировала победу над Загитовой на Гран-при Франции
Другие / Фигурное катание 0

Российская фигуристка Алёна Косторная прокомментировала дебютную победу на этапах Гран-при. На соревнованиях во Франции она заняла первое место, опередив соотечественницу Алину Загитову и американку Мэрайю Белл.

«Мечта стала реальностью. Очень счастлива, ведь не каждому спортсмену удаётся победить на первом же взрослом турнире.

Личный рекорд? Думаю, от турнира к турниру буду только улучшать свои оценки. По крайней мере, мне этого хочется и я постараюсь делать это.

Победа над Загитовой? Не могу ответить, что чувствую. Алина — большая спортсменка, она выиграла всё что только можно представить. Очень рада, что она тоже смогла подняться на пьедестал», — заявила Косторная в интервью после проката.

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