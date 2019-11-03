Косторная сдержанно прокомментировала победу над Загитовой на Гран-при Франции
Российская фигуристка Алёна Косторная прокомментировала дебютную победу на этапах Гран-при. На соревнованиях во Франции она заняла первое место, опередив соотечественницу Алину Загитову и американку Мэрайю Белл.
«Мечта стала реальностью. Очень счастлива, ведь не каждому спортсмену удаётся победить на первом же взрослом турнире.
Личный рекорд? Думаю, от турнира к турниру буду только улучшать свои оценки. По крайней мере, мне этого хочется и я постараюсь делать это.
Победа над Загитовой? Не могу ответить, что чувствую. Алина — большая спортсменка, она выиграла всё что только можно представить. Очень рада, что она тоже смогла подняться на пьедестал», — заявила Косторная в интервью после проката.
Косторная завоевала золото на этапе Гран-при во Франции, Загитова — вторая
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