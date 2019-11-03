Навка: если Загитова чувствует, что Госдума — это её, почему бы и не уйти туда?

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка поделилась мнением по поводу теоретического завершения карьеры российской фигуристкой Алиной Загитовой.



«Это её личное решение. Всё зависит от того, что она чувствует внутри себя. Вдруг она намерена за год выучить четверные прыжки и ещё показать себя?



Безусловно, без четверных ты сейчас не можешь рассчитывать на призовое место. Но даже без них она в этом году поставила потрясающие программы. Мне они очень нравятся. Она за год выросла. Алина постепенно превращается в такую статную девушку. Она катается уже осмысленно. У неё очень глубокие программы. Она стала совершенно другой спортсменкой.



Какое бы решение она ни приняла, это решение будет правильным. Она уже выиграла все соревнования, какие только возможно, став единственной в этом роде фигуристкой. И ведь ей всего лишь 17 лет. Перед ней сейчас открыты любые двери.



Госдума? Ну почему обязательно говорить про политику? Хотя, если она чувствует, что это её, что ей это нравится, почему бы и нет? Мне тоже часто задают вопрос: «А почему вы не в политике? Вы могли бы создать женское движение». Да потому, что это не моё. Моё — это творчество и работа с детьми. Вот это я очень сильно люблю», — цитирует Навку «Фонтанка».

Навка назвала Загитову самой крутой фигуристкой