Авербух: Загитовой будет тяжело попасть в сборную, но шансы есть

Серебряный призёр Олимпиады 2002 года хореограф Илья Авербух прокомментировал итоги Гран-при Франции, победительницей которого стала россиянка Алёна Косторная. Олимпийская чемпионка Алина Загитова отстала от соотечественницы на 20 баллов и завоевала серебряную медаль.



«Косторная — молодец, исполнила два тройных акселя, это говорит о том, что она очень хорошо готова. Конечно, у Алёны было психологическое давление, она впервые обошла после короткой программы подругу по команде — олимпийскую чемпионку Алину Загитову. Это не могло не давить, но она блестяще справилась с этим, молодец.



Загитова в сборной? Ещё начало сезона, но я не раз говорил, что попасть в сборную будет достаточно сложно, но шансы, конечно, есть, они высоки. Алине не надо посыпать голову пеплом преждевременно, ничего критичного не произошло. Ещё и соперницы могут ошибаться. Думаю, Алина не потеряла никаких шансов на попадание в сборную, но нужно признать, что конкуренция очень высока. Судьи показали на французском турнире, что былые заслуги в зачёт не идут никому.



Выступление Загитовой я оцениваю хорошо. Конечно, тяжело выступать, когда на тебе такое давление. Понятно, что это психологическая история. Главное — это усложнять программы при всём том, что Алина выглядит сейчас очень интересно, она в хорошей форме, её катание безукоризненно. От её пластики и хореографии получаешь огромное удовольствие. Но, к сожалению, современное фигурное катание — это запредельная сложность программы. Если не владеешь этой сложностью, то можешь рассчитывать только на то, что соперники будут ошибаться.



Даже если бы Загитова откатала всё чисто, то всё равно бы уступила Косторной, потому что мы видим отрыв в 15 баллов. Чтобы бороться на равных, и Алине Загитовой, и Жене Медведевой нужно значительно усложнять программы. Точнее, Загитовой — чуть усложнять программы, а Медведевой — совсем. Или же рассчитывать на то, что кто-то из трёх девочек — Щербакова, Трусова и Косторная — ошибётся», — цитирует Авербуха Sport24.

Навка: если Загитова чувствует, что Госдума — это её, почему бы и не уйти туда?