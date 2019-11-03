Итальянский велосипедист Ганна установил рекорд в гонке преследования на треке

Трехкратный чемпион мира из Италии Филиппо Ганна обновил мировой рекорд в индивидуальной гонке преследования по велоспорту на треке. Событие произошло на этапе Кубка мира в Минске (Беларусь).



23-летний спортсмен проехал квалификационный заезд с результатом 4.04,252 минуты. Предыдущий рекорд составлял 4.05,423 минуты и принадлежал американскому велосипедисту Эштону Лэмби.



Ганна — первый итальянский гонщик, который стал рекордсменом в гонке преследования со времён Андреа Колинелли, который на Олимпийских играх в Атланте в 1996 году стал первым, кому удалось опуститься в данной дисциплине ниже времени 4.20.



В финальном заезде итальянец встретится с Джоном Арчиболдом из Великобритании, показавшим в квалификации время в 4.09,843.