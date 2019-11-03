Плющенко: своим выступлением во Франции Косторная сделала большой шаг вперёд

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко прокомментировал итоги Гран-при Франции, победительницей которого стала россиянка Алёна Косторная. Олимпийская чемпионка Алина Загитова отстала от соотечественницы на 20 баллов и завоевала серебряную медаль.
«Косторная сделала рывок вперед — прекрасно выполнила тройные аксели, причём три раза, и вообще она катается великолепно, она многим нравится. Она, считаю, сделала большой шаг вперёд. Если она ещё и четверной добавит, с ней будет очень тяжело бороться. Её катание, её скольжение, её техничность, вращения — всё на высшем уровне.
Что касается Алины, то просто надо продолжать работать, она будет и дальше трудиться и тренироваться. Всё будет нормально, она снова войдет в привычную форму, это только начало сезона, ничего страшного», — цитирует Плющенко ТАСС.
- 3 ноября 2019
-
15:06
-
14:45
-
14:29
-
14:04
-
13:53
-
12:10
-
11:23
-
11:11
-
10:55
-
09:26
-
03:50
-
01:00
-
00:51
-
00:41
-
00:19
- 2 ноября 2019
-
23:27
-
23:20
-
23:05
-
22:48
-
22:22
-
22:09
-
21:09
-
20:25
-
19:18
-
19:06
-
18:27
-
17:53
-
17:32
-
17:18
-
16:33
-
16:30
-
15:14
-
14:48
-
14:02
-
13:58