Плющенко: своим выступлением во Франции Косторная сделала большой шаг вперёд

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко прокомментировал итоги Гран-при Франции, победительницей которого стала россиянка Алёна Косторная. Олимпийская чемпионка Алина Загитова отстала от соотечественницы на 20 баллов и завоевала серебряную медаль.



«Косторная сделала рывок вперед — прекрасно выполнила тройные аксели, причём три раза, и вообще она катается великолепно, она многим нравится. Она, считаю, сделала большой шаг вперёд. Если она ещё и четверной добавит, с ней будет очень тяжело бороться. Её катание, её скольжение, её техничность, вращения — всё на высшем уровне.



Что касается Алины, то просто надо продолжать работать, она будет и дальше трудиться и тренироваться. Всё будет нормально, она снова войдет в привычную форму, это только начало сезона, ничего страшного», — цитирует Плющенко ТАСС.

Авербух: Загитовой будет тяжело попасть в сборную, но шансы есть