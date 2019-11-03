Смирнов: Липницкая была сломлена психологически

Двукратный чемпион Европы в парном катании Александр Смирнов, выступавший в дуэте с Юко Кавагути, считает, что воспитанная в Москве олимпийская чемпионка Юлия Липницкая не прошла испытания славой и деньгами и была сломлена психологически.



«Что касается возрастного ценза. Девочки завоёвывают медали – и ладно медали – они начинают зарабатывать огромные деньги. У них появляется корона. Испытание славой и деньгами – одно из самых сложных. Не каждый молодой спортсмен может его пройти. Липницкая была сломлена психологически. Алексей Урманов – ученик Мишина – долгое время работал с ней, пытался восстановить. Что-то они смогли. Но удержаться на том уровне уже никак. Теперь она может выступать только в шоу.

Мишин и Москвина – это представители питерской школы фигурного катания. Она всегда отличалась возвышенными программами, интересными постановками, классической музыкой. Они никогда не ругаются с учениками. Объясняют, общаются на равных, не унижают и не оскорбляют. В Москве, возможно, используется более жёсткая система. Как мы видим, результат она тоже показывает», — приводит слова Смирнова «Спорт день за днём».