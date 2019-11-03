Фигурист Самарин покорил зрителей в Гренобле улыбкой Джокера. Видео

Российский фигурист Александр Самарин на гала-шоу третьего этапа Гран-при по фигурному катанию, который проходил в Гренобле (Франция), представил новый показательный номер на музыку из недавно вышедшего в прокат фильма «Джокер». Самарин вышел на лёд в костюме главного героя фильма и несколько раз в ходе выступления примерял маску Джокера.
На этапе Гран-при российский фигурист занял второе место, уступив только американцу Нэйтану Чену. В короткой программе Александр первым из соотечественников чисто исполнил каскад четверной лутц – тройной тулуп и сольный четверной флип. В произвольном прокате Самарин повторил тот же дорогостоящий каскад, а вот с флипа и тройного лутца упал.
Видео показательного номера Александра Самарина доступно на официальном сайте Первого канала.
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