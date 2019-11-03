Павлюченко и Ходыкин показали номер на французский хит в свете фонариков. Видео

Российская спортивная пара Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин на гала-шоу третьего этапа Гран-при по фигурному катанию в Гренобле представила зрителям показательный номер на широко известный во Франции хит Formidable в исполнении Стромая. Организаторы заранее попросили болельщиков включить фонарики, под свет которых Дарья и Денис и откатали лирический номер, поставленный специально для французского этапа Гран-при.

На соревнованиях Павлюченко и Ходыкин заняли второе место, уступив соотечественникам, дебютантам взрослого Гран-при Анастасии Мишиной и Александру Галлямову. Дарья и Денис выиграли короткую программу, но в произвольной допустили две грубые ошибки на прыжковых элементах.

Для Павлюченко и Ходыкина это второе серебро этапа Гран-при в сезоне, они сохраняют шансы отобраться в финал серии.

Видео показательного номера доступно на официальном сайте Первого канала.