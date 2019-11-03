Загитова представила публике трогательный показательный номер. Видео

Российская фигуристка, чемпионка Олимпийских игр 2018 года Алина Загитова на гала-шоу третьего этапа Гран-при по фигурному катанию в Гренобле представила новый показательный номер. Он посвящён ушедшей из жизни летом 2019 года Людмиле Шалашовой — матери хореографа Даниила Глейхенгауза, также работавшей в группе Этери Тутберидзе.
«Наша жизнь не вечная, и всегда есть конец. Мы рождаемся, смотрим на этот мир детскими глазами, потом у нас случается первая боль, разочарование. Это может быть любовь, в спорте это падения, потом мы со всем этим справляемся, живём, наслаждаемся жизнью. И в конце мы оглядываемся на эту жизнь, она нам нравится, мы улыбаемся», — рассказала о номере Алина.
На этапе Гран-при во Франции Загитова стала второй, уступив ещё одной ученице Тутберидзе Алёне Косторной.
Видео показательного номера доступно на официальном сайте Первого канала.
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