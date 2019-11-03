Смирнов: Медведеву и Туктамышеву рано списывать со счетов

Двукратный чемпион Европы в парном катании Александр Смирнов, выступавший в дуэте с Юко Кавагути, рассказал, почему является сторонником возрастного ценза в фигурном катании.
«Мы не должны забывать, что фигурное катание – это не только спорт, но и искусство. Люди приходят не только для того, чтобы смотреть, как спортсмены разбегаются и прыгают. Период взросления нужно пройти. У маленьких девочек нет страха взрослого спортсмена. Взрослое катание – передача образа, смысла. Всё-таки нужно время, чтобы этому научиться.
Никто же не говорит, что юниорам надо запретить кататься. Надо развивать их чемпионаты – больше рекламы, посещаемости. Как это происходит с чемпионатами мира и Европы. Никто не говорит, что юниорам надо перекрыть кислород и никуда не пускать. Наше новое поколение, которое показывается элементы ультра-си, достойно только процветания и успехов.
Продолжение спортивной карьеры спортсменками 18+ безнадёжно? На сто процентов не соглашусь. Никогда не стоит опускать руки. Если страна посылает тебя на соревнования, ты защищаешь не только свои интересы. Если бы всё было плохо и печально, никто бы Медведеву и Туктамышеву на Гран-при не послал. Девочки с характером, их рано списывать со счетов», — приводит слова Смирнова «Спорт день за днём».
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