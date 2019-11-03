Шахрай: произвольной программе Загитовой не хватает некой царственности

Серебряный призёр Олимпийских игр, чемпион мира и Европы в парном катании Сергей Шахрай считает, что Алине Загитовой на этапе Гран-при в Гренобле не хватило «некой царственности».

«Не всё получилось у Алины Загитовой. Она исполнила прыжки с ошибками и недокрутами. На мой взгляд, её произвольной программе, где фигуристка предстаёт в образе Клеопатры, пока не хватает некой царственности. Выступление Загитовой скорее напоминает погоню за прыжками. Алина чрезмерно сосредоточена на исполнении элементов, это мешает ей показать весь свой высокий класс, ту самую царственность, как раз то, к чему обязывает эта музыка.

Но сезон только начался. У Алины есть всё, чтобы довести эту программу до того уровня, когда она заиграет другими красками, станет более выразительной», — приводит слова Шахрая «Советский спорт».