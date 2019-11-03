Косторная исполнила показательный номер в образе деловой леди. Видео
Российская фигуристка Алёна Косторная на гала-шоу третьего этапа Гран-при по фигурному катанию в Гренобле представила новый показательный номер, который поставлен на песню Never Tear Us Apart – саундтрек к фильму «50 оттенков свободы». Фигуристка вышла на лёд в чёрном костюме с галстуком, в руках она держала трость.
Для Косторной этап Гран-при в Гренобле стал дебютным среди взрослых. Алёна уверенно выиграла соревнования, исполнив три тройных акселя: один в короткой и два в произвольной программе. Косторная на 20 баллов опередила олимпийскую чемпионку Алину Загитову, с которой вместе тренируется под руководством Этери Тутберидзе.
Видео показательного номера Алёны Косторной доступно на официальном сайте Первого канала.
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