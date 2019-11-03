Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Чупков и Тарасевич завоевали золото на этапе Кубка мира по плаванию в Казани

Чупков и Тарасевич завоевали золото на этапе Кубка мира по плаванию в Казани
Другие / Водные виды спорта 0

Российские пловцы завоевали четыре золотые медали в третий день шестого этапа Кубка мира, который завершился в Казани.

Среди женщин Арина Суркова стала лучшей на дистанции 100 м баттерфляем. В соревнованиях мужчин Антону Чупкову не было равных в заплыве на 200 м брассом, а Григорий Тарасевич обошёл всех на стометровке на спине.

Также российская команда (Тарасевич, Чупков, Мария Каменева и Суркова) одержала победу в смешанной комбинированной эстафете 4×100 м.

Плавание. Кубок мира. 6-й этап. Казань, Россия
Женщины. Баттерфляй. 100 м

1. Арина Суркова (Россия) — 57,78
2. Ан Се Ён (Южная Корея) — 58,04
3. Жанетт Оттесен (Дания) — 58,66

Спина. 200 м

1. Кейли Маккеун (Австралия)— 2.07,92
2. Эмили Сибом (Австралия) — 2.08,45
3. Дарья Устинова (Россия) — 2.10,05

Вольный стиль. 800 м

1. Юкими Морияма (Япония) – 8.37,24.
2. Марлен Калер (Австрия) – 8.38,02.
3. Анна Егорова (Россия) – 8.40,18.

Мужчины. Баттерфляй. 50 м

1. Майкл Эндрю (США) — 23,14
2. Андрей Жилкин (Россия) — 23,26
3. Себастиан Сабо (Венгрия) — 23,33

Спина. 100 м

1. Григорий Тарасевич (Россия) — 53,76
2. Даниэл Мартин (Румыния) — 53,90
3. Юхо Ли (Южная Корея) — 54,31

Брасс. 200 м

1. Антон Чупков (Россия) — 2.07,71
2. Арно Камминга (Нидерланды) — 2.09,26
3. Ясухиро Косеки (Япония) — 2.09,40

Вольный стиль. 200 м

1. Данас Рапшис (Литва) — 1.46,32
2. Михаил Вековищев (Россия) — 1.46,61
3. Александр Красных (Россия) — 1.47,96

Комплекс. 400 м

1. Патрик Штабер (Австрия) – 4.16,64.
2. Илья Бородин (Россия) – 4.18,74.
3. Максим Шемберев (Азербайджан) – 4.19,38.

Смешанная комбинированная эстафета. 4×100 м

1. Россия — 3.44,38
2. Южная Корея — 3.47,92
2. Австралия — 3.50,15.

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019