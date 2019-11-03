Чупков и Тарасевич завоевали золото на этапе Кубка мира по плаванию в Казани

Российские пловцы завоевали четыре золотые медали в третий день шестого этапа Кубка мира, который завершился в Казани.

Среди женщин Арина Суркова стала лучшей на дистанции 100 м баттерфляем. В соревнованиях мужчин Антону Чупкову не было равных в заплыве на 200 м брассом, а Григорий Тарасевич обошёл всех на стометровке на спине.

Также российская команда (Тарасевич, Чупков, Мария Каменева и Суркова) одержала победу в смешанной комбинированной эстафете 4×100 м.

Плавание. Кубок мира. 6-й этап. Казань, Россия

Женщины. Баттерфляй. 100 м

1. Арина Суркова (Россия) — 57,78

2. Ан Се Ён (Южная Корея) — 58,04

3. Жанетт Оттесен (Дания) — 58,66

Спина. 200 м

1. Кейли Маккеун (Австралия)— 2.07,92

2. Эмили Сибом (Австралия) — 2.08,45

3. Дарья Устинова (Россия) — 2.10,05

Вольный стиль. 800 м

1. Юкими Морияма (Япония) – 8.37,24.

2. Марлен Калер (Австрия) – 8.38,02.

3. Анна Егорова (Россия) – 8.40,18.

Мужчины. Баттерфляй. 50 м

1. Майкл Эндрю (США) — 23,14

2. Андрей Жилкин (Россия) — 23,26

3. Себастиан Сабо (Венгрия) — 23,33

Спина. 100 м

1. Григорий Тарасевич (Россия) — 53,76

2. Даниэл Мартин (Румыния) — 53,90

3. Юхо Ли (Южная Корея) — 54,31

Брасс. 200 м

1. Антон Чупков (Россия) — 2.07,71

2. Арно Камминга (Нидерланды) — 2.09,26

3. Ясухиро Косеки (Япония) — 2.09,40

Вольный стиль. 200 м

1. Данас Рапшис (Литва) — 1.46,32

2. Михаил Вековищев (Россия) — 1.46,61

3. Александр Красных (Россия) — 1.47,96

Комплекс. 400 м

1. Патрик Штабер (Австрия) – 4.16,64.

2. Илья Бородин (Россия) – 4.18,74.

3. Максим Шемберев (Азербайджан) – 4.19,38.

Смешанная комбинированная эстафета. 4×100 м

1. Россия — 3.44,38

2. Южная Корея — 3.47,92

2. Австралия — 3.50,15.