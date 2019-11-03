Шахрай: Самарин охотился за прыжками в произвольной программе

Серебряный призёр Олимпийских игр, чемпион мира и Европы в парном катании Сергей Шахрай признался, что произвольная программа серебряного призёра третьего этапа Гран-при по фигурному катанию в Гренобле Александра Самарина произвела на него странное впечатление.

«Александр Самарин занял второе место, но то, как он откатал свою произвольную программу, не доставило радости. Его произвольная оставила странное впечатление. Она состояла в основном из разгонов на прыжки. И ещё для меня было странно, что в одной части катка Самарин прыгает четверной лутц – тройной тулуп, что является очень сложным элементом. Затем разбегается в другую сторону и падет безо всяких шансов на выезд с тройного флипа. Опять разгоняется, делает четверной тулуп, а затем тут же допускает непростительную ошибку в не очень сложном элементе – тройном лутце.

Повторю, произвольная программа Самарина оставила странное впечатление: музыка шла фоном, а фигурист просто под этот фон охотился за прыжками. По сравнению с короткой программой произвольная выглядела весьма бледно», — приводит слова Шахрая «Советский спорт».