Руководство РУСАДА приняло участие в расширенном заседании с ВАДА

Представители РУСАДА приняли участие в расширенном заседании ВАДА с правительствами и национальными антидопинговыми агентствами стран. Заседание было посвящено роли правительств в поддержке ВАДА при внедрении и реализации нового Антидопингового кодекса, сообщает пресс-служба РУСАДА.
Генеральный директор Юрий Ганус выступил с актуальным вопросом поддержания независимости национальных антидопинговых агентств для реализации и сохранения таких национальных интересов, как защита чистого спорта в стране.
Его заместитель Маргарита Пахноцкая рассказала о развитии международного и национального законодательств защиты осведомителей, сообщающих о нарушениях правил в сфере спорта и антидопинга. Другим важным вопросом в выступлении Пахноцкой было налаживание продуктивного диалога между правительствами, международными федерациями и национальными антидопинговыми организациями в рамках ведения расследований нарушений антидопинговых правил.
Платформа OneVoice, в рамках которой проходило заседание, была учреждена представителями органов государственной власти в исполкоме и совете учредителей ВАДА для постоянной координации и облегчения обмена информацией, выработки обоснованных консолидированных позиций по вопросам антидопинга и деятельности ВАДА. Секретариат OneVoice обеспечивается Советом Европы.
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