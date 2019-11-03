Навка сравнила методы воспитания своей дочери и сына Плющенко

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию в танцах на льду Татьяна Навка рассказала о жестокости в воспитании детей и юных спортсменов.

«Я считаю, что у ребёнка должны быть правила, рамки, за которые он не может выходить. Ещё обязательно нужно держать своё слово, потому что дети очень хитрые и чувствительные к слабостям. Не нужно допускать ошибок.

Приемлемы ли такие методы воспитания, как ремень и запирание в тёмной комнате, которые практикует Рудковская (супруга Евгения Плющенко. — Прим. «Чемпионата»)? В тёмной комнате – это совсем жёстко. Может, если только не в тёмной. А так я тоже пару раз по попе давала Надюше и закрывала в комнате, говоря: подумай над своим поведением, а когда подумаешь, приходи, и мы с тобой обсудим. У каждого свои методы воспитания. Когда дочь стала заниматься фигурным катанием, мне стали писать, что не надо так издеваться над Надюшей, как Рудковская над своим сыном.

Да, я горжусь своей дочкой! Горжусь, что она тренируется два раза в день и всегда встаёт утром, как бы ей ни хотелось спать. Она с детства знает, что такое расписание, преодоление. Так же и моим родителям в моём детстве говорили, что они изверги, издеваются над собственной дочкой. Ну и пусть говорят. Жизнь всё расставит по своим местам. Конечно, легче всего выпустить своего ребёнка во двор, дать ему айпад с мультиками, а потом говорить, что мой ребёнок молодец, спокойно спит, кушает и не имеет никаких трудностей в жизни.

История про то, как меня закрывали на ночь в раздевалке, чтобы не ела лишнего? Это не было нововведением. Такое есть и в гимнастике, и в фигурном катании до сих пор. Начиная с 14 -15 лет у девочки начинает меняться гормональный фон. И если тренер видит, что девочка талантливая, приходится идти на какие-то жёсткие меры. Когда организм растёт, хочется и пирожные, и всяких других сладостей. Тренер берёт это под контроль. Но в моём случае запирать в раздевалке на ночь – это откровенный жесткач», — приводит слова Навки «Фонтанка».