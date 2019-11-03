Навка: Трусову я называю ядерной ракетой

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию в танцах на льду Татьяна Навка призналась, что неоднозначно относится к четверным прыжкам в исполнении юных фигуристок.

«Это очень тонкий момент. Тут всё на грани. И да, и нет. С одной стороны, эти девчонки огромные умнички, и то, что они делают, даже представить невозможно было ещё несколько лет назад. Кто мог подумать тогда, что 15-летняя девочка сможет исполнять все эти страшные прыжки на таком уровне и такого высокого качества. Это просто здорово. Это однозначно продвигает спорт вперёд. Не каждый ребёнок способен на такое.

С другой – это огромная нагрузка на весь позвоночник, на весь костный аппарат. Никто не знает, как это скажется на них с возрастом. Был такой великий тренер — Станислав Жук. Все, кто у него катался, говорили, что это испытание на выживание: либо ты проходишь и становишься чемпионом, либо становишься, по сути, инвалидом и вылетаешь. Это справедливый отбор.

Но если говорить касательно моего ребёнка, мне было бы страшно наблюдать, как она билась бы в погоне за этими четверными прыжками. Я сама через это проходила, разве что не доходила до подобных ультрасложных элементов. Я вообще далека от этого была. Поэтому я не могу ответить на этот вопрос. Наверное, тренер должен видеть, кому это реально сделать, а кому нет, чтобы это не превращалось в поголовную погоню за четверными прыжками. Потому что в 14-15 лет как раз идёт рост организма, когда формируются все косточки, когда девочка должна расти во все стороны. Я говорю сейчас прежде всего как мать.

В случае моей дочери буду отталкиваться от её возможностей. Если она просто будет биться головой об стену, и это будет не её, в жизни есть много другого прекрасного. В конце концов, есть танцы, хотя это тоже каторжный труд. Но он менее травмоопасный, чем эти страшные четверные прыжки. Я Трусову называю ядерной ракетой», — приводит слова Навки «Фонтанка».