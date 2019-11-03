Гончаренко: 22 года для Туктамышевой не предел, она может бороться

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко не считает, что с появлением на взрослых соревнованиях юных спортсменок из группы Этери Тутберидзе судьи забыли прежних фаворитов, например 22-летнюю Елизавету Туктамышеву, исполняющую три тройных акселя в двух программах.
«Всё не так критично. На самом деле очень много специалистов, которые Лизу любят и поддерживают, и я в их числе. 22 года – разве это возраст? Просто у нас сейчас подошла плеяда молодых талантливых девушек, волею судьбы и сложившихся обстоятельств. Мы ведь немного обнаглели – забыли те времена, когда у нас на соревнованиях была лишь одна спортсменка и мы молились: только бы она не упала и всё сделала! А сейчас начинаем придираться: то не выполнила, это.
Думаю, что девчонки, которые сейчас вышли на лёд, вовсе не стремятся рано покинуть спорт. И возраст Лизы не будет для них пределом. А для Туктамышевой, судя по её состоянию, это тоже не предел. Она в прекрасной физической форме, ей интересно, она чувствует, что может бороться», — приводит слова Гончаренко «Команда России».
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