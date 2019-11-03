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Леонова: при чистом исполнении Загитова может обойти Косторную

Леонова: при чистом исполнении Загитова может обойти Косторную
Другие / Фигурное катание 0

Серебряный призёр чемпионата мира 2012 года российская фигуристка Алёна Леонова считает, что при чистом прокате олимпийская чемпионка Алина Загитова может бороться со своей одногруппницей Алёной Косторной.

«Я очень рада, что у нас и первое, и второе места на этапе во Франции. Конечно, я понимала, что Алёна может стать первой, но думала, что при чистом исполнении Алина может её обойти. Но так как Алина не очень чисто исполнила и короткую, и произвольную, она стала второй. Если бы она откатала всё на максимуме, то и компоненты были бы выше. Именно компонентами она бы и могла брать – и выиграть если не произвольную, то короткую точно.

Думаю, сказывается тот факт, что ещё начало сезона, нервы… Это был первый большой старт для Алины. Думаю, на следующем и она, и Косторная будут волноваться намного меньше и выступят ещё лучше", — приводит слова Леоновой РИА «Новости».

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