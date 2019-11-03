Леонова: при чистом исполнении Загитова может обойти Косторную

Серебряный призёр чемпионата мира 2012 года российская фигуристка Алёна Леонова считает, что при чистом прокате олимпийская чемпионка Алина Загитова может бороться со своей одногруппницей Алёной Косторной.

«Я очень рада, что у нас и первое, и второе места на этапе во Франции. Конечно, я понимала, что Алёна может стать первой, но думала, что при чистом исполнении Алина может её обойти. Но так как Алина не очень чисто исполнила и короткую, и произвольную, она стала второй. Если бы она откатала всё на максимуме, то и компоненты были бы выше. Именно компонентами она бы и могла брать – и выиграть если не произвольную, то короткую точно.

Думаю, сказывается тот факт, что ещё начало сезона, нервы… Это был первый большой старт для Алины. Думаю, на следующем и она, и Косторная будут волноваться намного меньше и выступят ещё лучше", — приводит слова Леоновой РИА «Новости».