Опиев и Алирзаев завоевали золото ЧМ U23 по греко-римской борьбе

В Будапеште (Венгрия) завершился чемпионат мира U23 по греко-римской борьбе. Российские классики в общей сложности завоевали пять медалей — две золотые, одну серебряную и две бронзовые.

Победителями соревнований стали Ислам Опиев (весовая категория до 77 кг) и Милад Алирзаев (до 82 кг), серебро в активе Эмина Сефершаева (до 55 кг), бронзовые награды завоевали Артур Петросян (до 60 кг) и Фадис Валитов (до 63 кг).

Греко-римская борьба. Чемпионат мира U23. Будапешт, Венгрия

До 55 кг

1. Шота Огава (Япония).

2. Эмин Сефершаев (Россия).

3. Заур Алиев (Азербайджан) и Экрем Озтюрк (Турция).



До 60 кг

1. Армен Меликян (Армения).

2. Жоламан Шаршенбеков (Киргизстан).

3. Артур Петросян (Россия) и Мехди Сейфола Мохсен Неджад (Иран).

До 63 кг

1. Мейсам Далхани (Иран).

2. Левани Кавджарадзе (Грузия).

3. Фадис Валитов (Россия) и Максим Нехода (Беларусь).



До 77 кг

1. Ислам Опиев (Россия).

2. Кодаи Сакураба (Япония).

3. Серкан Аккоюн (Турция) и Тамерлан Шадукаев (Казахстан).



До 82 кг

1. Милад Алирзаев (Россия).

2. Вджекослав Луборич (Хорватия).

3. Айвенго Рикадзе (Грузия) и Евгений Поливанов (Казахстан).