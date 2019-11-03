Загитова обратилась к поклонникам после этапа Гран-при во Франции

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию россиянка Алина Загитова поблагодарила болельщиков за поддержку на этапе Гран-при в Гренобле (Франция).



«Это был прекрасный этап Гран-при. Спасибо Франции за гостеприимство, спасибо всем за поддержку», — написала фигуристка.

Фото доступно на странице Алины Загитовой в «Инстаграме».

Победу на дебютном для себя этапе Гран-при в Гренобле одержала ещё одна российская фигуристка Алёна Косторная. Она исполнила два тройных акселя в произвольной программе — первый в каскаде с двойным тулупом и второй сольный. За произвольную программу Косторная получила 159,45 балла, улучшив почти на 2 балла личный рекорд. Загитова стала второй. Бронзовая награда досталась американке Мэрайе Белл.



