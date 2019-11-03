Сборная России по тхэквондо выиграла общекомандный зачёт чемпионата Европы

Сборная России выиграла общекомандный медальный зачёт чемпионата Европы по тхэквондо, который завершился в Бари (Италия), завоевав пять наград – три золота и две бронзы.
Чемпионами Европы стали Татьяна Кудашова (весовая категория до 53 кг), Антон Котков (до 80 кг) и Рафаиль Аюкаев (свыше 80 кг). Бронзовые медали завоевали Елизавета Ряднинская (до 49 кг) и Алексей Денисенко (до 68 кг).
Второе место в командном зачёте заняли британцы — 4 медали (2, 2, 0), третьими стали турки – 5 наград (2, 1, 2).
Тхэквондо. Чемпионат Европы. Бари, Италия
Мужчины. До 68 кг
1. Хавьер Перес Поло (Испания).
2. Брэдли Синден (Великобритания).
3. Алексей Денисенко (Россия) и Мохамед Кетби (Бельгия).
До 80 кг
1. Антон Котков (Россия).
2. Тони Канает (Хорватия).
3. Симоне Алессио (Италия) и Денис Вороновский (Украина).
Свыше 80 кг
1. Рафаиль Аюкаев (Россия).
2. Александр Бахман (Германия).
3. Роберто Ботта (Италия) и Иван Трайкович (Словения).
Женщины. До 49 кг
1. Рюки Йылдирим (Турция).
2. Эла Айдын (Германия).
3. Елизавета Ряднинская (Россия) и Кирияки Куттуки (Кипр).
До 53 кг
1. Татьяна Кудашова (Россия).
2. Зелиха Агрис (Турция).
3. Ясмина Азиз (Франция) и Тиджана Богданович (Сербия).
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