Сборная России по тхэквондо выиграла общекомандный зачёт чемпионата Европы

Сборная России выиграла общекомандный медальный зачёт чемпионата Европы по тхэквондо, который завершился в Бари (Италия), завоевав пять наград – три золота и две бронзы.

Чемпионами Европы стали Татьяна Кудашова (весовая категория до 53 кг), Антон Котков (до 80 кг) и Рафаиль Аюкаев (свыше 80 кг). Бронзовые медали завоевали Елизавета Ряднинская (до 49 кг) и Алексей Денисенко (до 68 кг).

Второе место в командном зачёте заняли британцы — 4 медали (2, 2, 0), третьими стали турки – 5 наград (2, 1, 2).

Тхэквондо. Чемпионат Европы. Бари, Италия

Мужчины. До 68 кг

1. Хавьер Перес Поло (Испания).

2. Брэдли Синден (Великобритания).

3. Алексей Денисенко (Россия) и Мохамед Кетби (Бельгия).

До 80 кг

1. Антон Котков (Россия).

2. Тони Канает (Хорватия).

3. Симоне Алессио (Италия) и Денис Вороновский (Украина).

Свыше 80 кг

1. Рафаиль Аюкаев (Россия).

2. Александр Бахман (Германия).

3. Роберто Ботта (Италия) и Иван Трайкович (Словения).



Женщины. До 49 кг

1. Рюки Йылдирим (Турция).

2. Эла Айдын (Германия).

3. Елизавета Ряднинская (Россия) и Кирияки Куттуки (Кипр).

До 53 кг

1. Татьяна Кудашова (Россия).

2. Зелиха Агрис (Турция).

3. Ясмина Азиз (Франция) и Тиджана Богданович (Сербия).