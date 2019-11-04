Российские дзюдоисты выиграли командный зачёт юниорского ЧЕ U23 в Ижевске

Российский дзюдоисты одержали победу в общекомандном медальном зачёте юниорского чемпионата Европы U23, который завершился в Ижевске.

Сборная России завоевала 10 медалей — четыре золота, три серебра и три бронзы. Победителями соревнований стали Рамазан Абдулаев (весовая категория до 60 кг), Мурад Чопанов (до 66 кг), Турпал Тепкаев (до 81 кг) и Дарья Пичкалёва (до 48 кг). Серебряные медали завоевали Данна Нагучева (до 57 кг), Аюб Блиев (до 60 кг), Аюб Хажалиев (до 73 кг). Бронзовыми призёрами стали Анастасия Коляденкова (до 63 кг), Юрий Божа и Роман Донцов (оба — до 90 кг).

Второе место заняла команда Венгрии, в активе которой 5 наград (3, 0, 2). Тройку сильнейших команд замкнули грузинские спортсмены – 4 (2, 1, 1).

Чемпионат Европы по дзюдо среди юниоров проходил в Ижевске с 1 по 3 ноября. Борьбу за 14 комплектов медалей вели 235 спортсменов из 33 стран.