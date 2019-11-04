Загитова прокомментировала судейство на этапе Гран-при во Франции

Чемпионка Олимпийских игр в Пхёнчхане российская фигуристка Алина Загитова прокомментировала судейство на этапе Гран-при в Гренболе (Франция), где она заняла второе место. Также россиянка рассказала о целях на сезон.
«Серьёзное судейство было, это правда. И да, были моменты, с которыми я была не согласна. Но в основном всё по делу. Это судьи, и это их мнение. Всё меняется. И правила фигурного катания. Это те условия, в которых надо жить. Надо быть ко всему готовой.
Попадание в финал Гран-при? Я не думаю о нём. Это в прошлом сезоне я думала, как выиграть первый этап серии, потом второй, потом чемпионат России, говорила себе: «так, всё, давай, выиграй», потом так же на чемпионате Европы. А вот на чемпионате мира в Сайтаме уже выходила просто кататься. И поэтому тогда всё получилось. И сейчас у меня тот же настрой», — приводит слова Загитовой ТАСС.
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