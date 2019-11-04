Сборная России с Аном в составе выиграла эстафету на этапе КМ по шорт-треку

Мужская сборная России по шорт-треку завоевала золото в эстафете на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США). Даниил Ейбог, Павел Ситников, Семён Елистратов и Виктор Ан победили с результатом 6.43,662 секунды. Второе место заняла сборная Южной Кореи (6.43,743). Тройку призёров замкнули канадцы (6.43,883).

В женской эстафете россиянки Екатерина Ефременкова, Эмина Малагич, Евгения Захарова и Софья Просвирнова не смогли пробиться в главный финал, но стали лучшими в финале «Б» (4.11.519). В финале «А» первенствовали китаянки (4.08,746).

Виктор Ан также завоевал серебро на дистанции 1000 м — 1.24,134. Победителем соревнований стал Хван Дэ Хон из Южной Кореи (1.23,948). Третье место занял его соотечественник Пак Чжи Вон (1.24,228).

Канадская шорт-трекистка Ким Бутен установила новый мировой рекорд на дистанции 500 м. В четвертьфинальном забеге она показала результат 41,936 секунды. Предыдущий рекорд принадлежал британке Элиз Кристи (42,335).

Бутен в итоге выиграла золото с результатом 42,336.