Манагарова — о прозвище Ла-Бомба: говорят, что прикольно звучит
Правая крайняя ГК «Ростов-Дон» Юлия Манагарова прокомментировала результат матча Лиги чемпионов с «Эсбьергом» (34:26) и ответила на вопрос о прозвище. Ранее комментатор «Матч ТВ» Артём Шмельков назвал Манагарову «Ла-Бомба».
«Особый настрой на «Эсбьерг»? В этом настрое была примесь злости на себя. В Дании мы не показали присущей нам игры. Все понимали, что на кону очки основного раунда. И ещё нам очень хотелось реабилитироваться перед нашими потрясающими болельщиками.
Прозвище Ла-Бомба? Ха, ну если Артёму Шмелькову нравится, пускай. Ничего поделать с этим уже не могу. Прилипло. Иногда и другие так называют, обращаются в сообщениях. Говорят, что прикольно звучит», — цитирует Манагарову пресс-служба ГК «Ростов-Дон».
«Ростов-Дон» взял реванш у «Эсбьерга» в гандбольной Лиге чемпионов
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