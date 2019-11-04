Косторная рассказала, как её разозлили

Российская фигуристка Алёна Косторная, одержавшая победу на этапе Гран-при во Франции, рассказала, с каким настроем подходила к сезону.

«Ещё до сентябрьских контрольных прокатов на обсуждении планов меня внутренне очень резало, когда я с разных сторон слышала: „Ну да, ты молодец, но вот если бы ты ещё и прыгала то-то“. Как же меня эти „вот если бы“ разозлили! Это что получается, что мне с таким набором во второй половине сезона снова по юниорам кататься? Уязвлённое самолюбие чудеса творит? Это точно», — цитирует Косторную ТАСС.

Алёна также рассказала о работе над хореографией.

«Когда я была ещё совсем маленькая, ходила на уроки актёрского мастерства. Может, это помогло. Но вот что я точно знаю: если мне что-то нравится, я буду идти до конца. Если мне нравится какая-то музыка, то я буду выжимать себя под неё по максимуму. Выжимать так, что вокруг будут говорить: это действительно хорошо», — призналась фигуристка.