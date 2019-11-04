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Загитова: для четверных прыжков нужно сбросить как минимум 3 килограмма

Загитова: для четверных прыжков нужно сбросить как минимум 3 килограмма
Другие / Фигурное катание 0

Чемпионка Олимпийских игр в Пхёнчхане российская фигуристка Алина Загитова ответила на вопрос о включении в свой арсенал четверных прыжков. Загитова назвала условие, при котором может начать исполнять эти сложные элементы.

«Буду ли делать четверные прыжки? Я такой человек, что сначала делаю, потом говорю. Вот поэтому сейчас я точно утверждать этого не буду. Для начала мне нужно много всего для этого сделать, подготовиться и физически, и морально. Как минимум три килограмма сбросить, это обязательно. Если не больше. Нужно максимально снизить риск травмы», — прииводит слова Загитовой ТАСС.

На этапе Гран-при в Гренобле (Франция) Загитова заняла второе место, уступив ещё одной россиянке Алене Косторной.

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