Косторная — о тройном акселе: решила, что лучше я сама, чем на удочке

Российская фигуристка Алёна Косторная рассказала, как стала выполнять тройной аксель. На прошедшем этапе Гран-при во Франции они исполнила три таких прыжка в двух программах.

«К контрольным прокатам я была не готова, не знаю почему. Была не готова настолько, что не смогла даже чисто откатать свой простой контент. Не получилось. И тогда я решила что-то менять. Буквально спустя день после контрольных прокатов вышла на тренировку и решила попробовать четверной сальхов. Правда, тренеры сказали мне пока его оставить и попробовать тройной аксель.

Я отнекивалась — «не хочу», «не буду». Предложили попробовать на удочке. Ну уж нет. Решила, лучше я сама, чем на удочке. Конечно, я падала, падала, падала, а потом раз — и он получился. Сначала по разу, по два на тренировке получалось. А потом в какой-то момент уже три-четыре прыжка собрала. Вот тогда и поняла, что какой-то шанс есть.

Потом приехал Даниил Маркович Глейхенгауз и говорит: «Мне сказали, ты аксели прыгаешь? Показывай». А я же ещё не катала программу с тройным акселем до этого. В общем, два проката я снова падала, а на третий день уже стала с этого прыжка выезжать.

Потом мне тренеры сказали: ладно, давай их будет два, чтобы быть увереннее. Первый делаешь, второй как запасной будет. Так я начала с одним запасным акселем произвольную катать. Только потом тренеры мне уже сказали: ну раз ты с двумя акселями программу уже делаешь, так какой смысл с одним. В итоге сделала, сама виновата", — цитирует Косторную ТАСС.