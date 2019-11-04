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Борцы Газзаев и Лабазанов выиграли ЧР в абсолютной весовой категории

Борцы Газзаев и Лабазанов выиграли ЧР в абсолютной весовой категории
Другие / Борьба 0

В Воронеже прошёл чемпионат России по вольной и греко-римской борьбе в абсолютной весовой категории. Соревнования состоялись в полутяжёлой и тяжёлой весовых категориях в каждом стиле, после чего победители сошлись между собой в главной схватке.

В вольной борьбе чемпионом стал Батраз Газзаев, победивший Магомедхана Магомедова. В греко-римском стиле Нохчо Лабазанов оказался сильнее чемпиона мира Никиты Мельникова, сообщает официальный сайт ФСБР.

Чемпионат России по борьбе в абсолютной весовой категории. Воронеж
Вольная борьба. До 97 кг
1. Магомедхан Магомедов.
2. Асадула Ибрагимов
3. Заур Коциев и Гурам Черткоев.

До 125 кг
1. Батраз Газзаев.
2. Сослан Хинчагов.
3. Магомедгаджи Нуров и Хамхат Хизриев.

Абсолютная весовая категория
1. Батраз Газзаев.
2. Магомедхан Магомедов.

Греко-римская борьба
До 97 кг
1. Никита Мельников.
2. Никита Фирсов.
3. Влас Дубровин и Азамат Сеитов.

До 130 кг
1. Нохчо Лабазанов.
2. Алихан Аюбов.
3. Курбан Нажмудинов.

Абсолютная весовая категория
1. Нохчо Лабазанов.
2. Никита Мельников.

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