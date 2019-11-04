Борцы Газзаев и Лабазанов выиграли ЧР в абсолютной весовой категории

В Воронеже прошёл чемпионат России по вольной и греко-римской борьбе в абсолютной весовой категории. Соревнования состоялись в полутяжёлой и тяжёлой весовых категориях в каждом стиле, после чего победители сошлись между собой в главной схватке.
В вольной борьбе чемпионом стал Батраз Газзаев, победивший Магомедхана Магомедова. В греко-римском стиле Нохчо Лабазанов оказался сильнее чемпиона мира Никиты Мельникова, сообщает официальный сайт ФСБР.
Чемпионат России по борьбе в абсолютной весовой категории. Воронеж
Вольная борьба. До 97 кг
1. Магомедхан Магомедов.
2. Асадула Ибрагимов
3. Заур Коциев и Гурам Черткоев.
До 125 кг
1. Батраз Газзаев.
2. Сослан Хинчагов.
3. Магомедгаджи Нуров и Хамхат Хизриев.
Абсолютная весовая категория
1. Батраз Газзаев.
2. Магомедхан Магомедов.
Греко-римская борьба
До 97 кг
1. Никита Мельников.
2. Никита Фирсов.
3. Влас Дубровин и Азамат Сеитов.
До 130 кг
1. Нохчо Лабазанов.
2. Алихан Аюбов.
3. Курбан Нажмудинов.
Абсолютная весовая категория
1. Нохчо Лабазанов.
2. Никита Мельников.
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