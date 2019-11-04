Борцы Газзаев и Лабазанов выиграли ЧР в абсолютной весовой категории

В Воронеже прошёл чемпионат России по вольной и греко-римской борьбе в абсолютной весовой категории. Соревнования состоялись в полутяжёлой и тяжёлой весовых категориях в каждом стиле, после чего победители сошлись между собой в главной схватке.

В вольной борьбе чемпионом стал Батраз Газзаев, победивший Магомедхана Магомедова. В греко-римском стиле Нохчо Лабазанов оказался сильнее чемпиона мира Никиты Мельникова, сообщает официальный сайт ФСБР.



Чемпионат России по борьбе в абсолютной весовой категории. Воронеж

Вольная борьба. До 97 кг

1. Магомедхан Магомедов.

2. Асадула Ибрагимов

3. Заур Коциев и Гурам Черткоев.



До 125 кг

1. Батраз Газзаев.

2. Сослан Хинчагов.

3. Магомедгаджи Нуров и Хамхат Хизриев.



Абсолютная весовая категория

1. Батраз Газзаев.

2. Магомедхан Магомедов.



Греко-римская борьба

До 97 кг

1. Никита Мельников.

2. Никита Фирсов.

3. Влас Дубровин и Азамат Сеитов.



До 130 кг

1. Нохчо Лабазанов.

2. Алихан Аюбов.

3. Курбан Нажмудинов.



Абсолютная весовая категория

1. Нохчо Лабазанов.

2. Никита Мельников.