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Загитова — об ученицах Тутберидзе: у меня нет цели с кем-то из них соревноватся

Загитова — об ученицах Тутберидзе: у меня нет цели с кем-то из них соревноватся
Другие / Фигурное катание 0

Чемпионка Олимпийских игр 2018 года российская фигуристка Алина Загитова рассказала о конкуренции с другими воспитанницами тренера Этери Тутберидзе.

«Что касается конкуренции, то я уже говорила — я просто выхожу кататься, у меня нет цели с кем-то из них соревноваться. Да, конечно, хочется стоять на пьедестале, но ещё больше мне хочется просто кататься.

А что касается девочек, то они пока ещё немного по-детски к этому относятся, и я их как никто понимаю. Я ведь и сама недавно была такой же. Это сейчас я ко всему отношусь уже более взвешенно. Мы общаемся каждый день и на абсолютно разные темы, даже иногда просто сумасшедшие какие-то», — цитирует Загитову ТАСС.

На этапе Гран-при во Франции Загитова заняла второе место, уступив соотечественнице Алёне Косторной.

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