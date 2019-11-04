Загитова — об ученицах Тутберидзе: у меня нет цели с кем-то из них соревноватся

Чемпионка Олимпийских игр 2018 года российская фигуристка Алина Загитова рассказала о конкуренции с другими воспитанницами тренера Этери Тутберидзе.
«Что касается конкуренции, то я уже говорила — я просто выхожу кататься, у меня нет цели с кем-то из них соревноваться. Да, конечно, хочется стоять на пьедестале, но ещё больше мне хочется просто кататься.
А что касается девочек, то они пока ещё немного по-детски к этому относятся, и я их как никто понимаю. Я ведь и сама недавно была такой же. Это сейчас я ко всему отношусь уже более взвешенно. Мы общаемся каждый день и на абсолютно разные темы, даже иногда просто сумасшедшие какие-то», — цитирует Загитову ТАСС.
На этапе Гран-при во Франции Загитова заняла второе место, уступив соотечественнице Алёне Косторной.
- 4 ноября 2019
-
12:47
-
12:36
-
12:23
-
11:58
-
11:38
-
10:58
-
10:17
-
09:48
-
09:43
-
09:36
-
09:36
-
09:29
-
00:21
- 3 ноября 2019
-
23:52
-
23:51
-
23:25
-
23:04
-
22:57
-
22:20
-
22:00
-
21:29
-
20:52
-
20:34
-
20:25
-
20:07
-
19:39
-
19:22
-
18:56
-
18:44
-
18:23
-
18:05
-
17:52
-
16:45
-
15:06
-
14:45