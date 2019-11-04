Бывшая ученица Тутберидзе рассказала о проблеме Загитовой

Российская фигуристка Дарья Паненкова прокомментировала выступление Алины Загитовой на этапе Гран-при во Франции. Олимпийская чемпионка заняла второе место. Победу одержала её соотечественница Алёна Косторная.
«Когда мы с Алиной пришли вместе в группу, то у неё было ребро на лутце. С ней очень много работали, исправляли его. Поэтому бывают такие моменты, когда у неё возникает ребро, это нормально. Может, иногда не замечали. Всё должно быть честно.
Это, может быть, мало кому заметно, так как, если приглядеться, сначала она делает перетяжку внутрь, наружу и в конце, когда ставит зубец, она может перейти на внутрь, к этому только нужно приглядеться к этому. Обычный зритель, который болеет, может этого даже не заметить.
Лутц можно переделать, это желание человека или возможность. Она использовала всё, поэтому смогла это делать. У меня, кстати, тоже были рёбра на лутце, когда я была маленькая, но со временем это само как-то прошло. Она взрослеет, поэтому всё может случиться. Мы такие же люди. Может быть, где-то она стала зажиматься, поэтому началось ребро. Но это не так сильно критично, случайность.
В произвольной тоже поставили неясное ребро? Это зависит ещё и от того, как расположен прыжок. Помню, когда мне делали программу, специально ставили флип, на котором у меня ребро в правую сторону, чтобы быть как-то подальше от камеры. Это Этери Георгиевна говорила мне.
Может быть, Загитова сейчас прыгнула под углом, где чётко видно это ребро, а в произвольной программе судьи не смогли разглядеть. Может, в другой раз она прыгнет там, где судьи вообще не увидят ребра, или сама же хорошо прыгнет. Там много мелочей.
Если приглядеться к лутцу Алёны Косторной, то там оно тоже есть. У неё всегда были проблемы с лутцем", – сказала Паненкова в интервью каналу Елены Родиной.
В 2018 году Паненкова покинула группу Этери Тутберидзе.
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