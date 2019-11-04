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Загитова отписалась от аккаунтов фигуристки, которая указала на её ошибки

Загитова отписалась от аккаунтов фигуристки, котор
Загитова отписалась от аккаунтов фигуристки, которая указала на её ошибки
Другие / Фигурное катание 0

Олимпийская чемпионка российская фигуристка Алина Загитова отписалась в «Инстаграме» от аккаунтов Дарьи Паненковой, которая является бывшей ученицей Этери Тутберидзе, сообщает Sports.ru. После этапа Гран-при в Гренобле (Франция) Паненкова разбирала ошибки, допущенные Загитовой во время выступления.

Дарья, в частности, отметила, что у Алины «было ребро на лутце». Загитова была подписана на два аккаунта Паненковой: на действующую страницу и на ту, которая была активна до мая 2017 года.

Загитова заняла второе место на этапе Гран-при в Гренобле. Победу одержала её соотечественница Алёна Косторная. Тройку призёров замкнула американка Мэрайя Белл.

Паненкова также отметила, что и у Косторной «всегда были проблемы с лутцем».

Бывшая ученица Тутберидзе рассказала о проблеме Загитовой
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