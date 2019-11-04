CAS рассмотрит иск ходока Иванова к РУСАДА 13 декабря
Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит обращение российского ходока Александра Иванова 13 декабря 2019 года, сообщает пресс-служба суда.
Российский спортсмен подал иск против Российского антидопингового агентства (РУСАДА). В марте 2019 года РУСАДА признал Иванова виновным в нарушении Общероссийских антидопинговых правил (п. 2.2. «Использование или попытка использования запрещённой субстанции или метода»). В паспорте крови спортсмена были обнаружены отклонения.
После этого Иванова дисквалифицировали на три года. Также спортсмена лишили всех медалей, заработанных с 9 июля 2012 года по 17 августа 2014 года. На чемпионате мира 2013 года в Москве он победил на дистанции 20 км. Серебро чемпионата Европы он завоевал в этой же дисциплине.
Ходок Иванов лишён золота ЧМ-2013 и дисквалифицирован на 3 года за допинг
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