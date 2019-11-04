Бестемьянова: судьи в следующий раз отомстят Косторной за её слова

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова, комментируя результат этапа Гран-при в Гренобле (Франция), призвала россиянку Алёну Косторную быть сдержаннее в оценке работы судей. Косторная выиграла соревнования в женском катании.
«Косторная просто роскошная. Я всегда выделяла её катание, чистоту, техничность. А главное лёгкость – и в катании, и в прыжках, Алёна просто парит надо льдом. Сейчас ещё с появлением в её арсенале тройного акселя она стала совсем необыкновенной.
Удивление Косторной оценками в короткой программе? Я бы сделала Алёне замечание. Мы все услышали, как она сказала после короткой: «Зачем я вообще тройной аксель прыгала?» Такие вещи делать нельзя, потому что судьи — люди, а не роботы. Личное отношение тоже имеет значение. Они ей в следующий раз отомстят за эти слова. Это нужно принимать. Если сегодня отсудили так, то в следующий раз отдадут. В фигурном катании всегда отдают долги. Это абсолютно серьёзные вещи», — цитирует Бестемьянову «Команда России».
- 4 ноября 2019
-
14:17
-
13:47
-
13:28
-
12:47
-
12:36
-
12:23
-
11:58
-
11:38
-
10:58
-
10:17
-
09:48
-
09:43
-
09:36
-
09:36
-
09:29
-
00:21
- 3 ноября 2019
-
23:52
-
23:51
-
23:25
-
23:04
-
22:57
-
22:20
-
22:00
-
21:29
-
20:52
-
20:34
-
20:25
-
20:07
-
19:39
-
19:22
-
18:56
-
18:44
-
18:23
-
18:05
-
17:52