Бестемьянова: судьи в следующий раз отомстят Косторной за её слова

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова, комментируя результат этапа Гран-при в Гренобле (Франция), призвала россиянку Алёну Косторную быть сдержаннее в оценке работы судей. Косторная выиграла соревнования в женском катании.

«Косторная просто роскошная. Я всегда выделяла её катание, чистоту, техничность. А главное лёгкость – и в катании, и в прыжках, Алёна просто парит надо льдом. Сейчас ещё с появлением в её арсенале тройного акселя она стала совсем необыкновенной.

Удивление Косторной оценками в короткой программе? Я бы сделала Алёне замечание. Мы все услышали, как она сказала после короткой: «Зачем я вообще тройной аксель прыгала?» Такие вещи делать нельзя, потому что судьи — люди, а не роботы. Личное отношение тоже имеет значение. Они ей в следующий раз отомстят за эти слова. Это нужно принимать. Если сегодня отсудили так, то в следующий раз отдадут. В фигурном катании всегда отдают долги. Это абсолютно серьёзные вещи», — цитирует Бестемьянову «Команда России».